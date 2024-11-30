Защитница «Зенита» объяснила, почему девушки-футболистки не делают педикюр во время сезона

Защитница женского футбольного клуба «Зенит» Вероника Куропаткина рассказала, почему девушки-футболистки не видят смысла делать педикюр во время сезона.

«Нам ведь часто наступают на ноги, мне постоянно прилетает от нападающих. Если у тебя сделан педикюр, то ноготь после столкновений начинает отползать, а в дальнейшем ещё долго восстанавливается. После таких травм под ногтем скапливается кровь, а если на нём ещё есть покрытие, то ей вообще некуда уходить. Так что лучше не красить ногти во время сезона. Во время чемпионата в этом нет смысла – ногтям от этого только хуже», – приводит слова Куропаткиной Metaratings.

Напомним, ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения.