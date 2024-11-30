Хорватский игрок «Рубина» Ходжа: Россия — очень хорошая страна, мне приятно тут находиться

Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа поделился своими впечатлениями о России.

«Я адаптировался к России. Мне здесь всё нравится. Россия — очень хорошая страна. Здесь хорошая еда и очень приятно находиться.

У меня были переговоры с «Рубином». Я понимал, что они хотели видеть меня в команде. Это и стало самым важным для меня. Мне нравится то, что в клубе говорят со мной, поэтому я и приехал», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22-летний Ходжа перешёл в «Рубин» из хорватской «Риеки» в сентябре этого года. В девяти матчах РПЛ за казанский клуб на счету футболиста два забитых мяча. Также он провёл четыре матча в Фонбет Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.