В «Реале» знали о постепенном регрессе Мбаппе с 2018 года перед его подписанием — Relevo

Перед подписанием нападающего Килиана Мбаппе минувшим летом в мадридский «Реал» поступило несколько отчётов о физическом состоянии футболиста, показывающих спад всех его показателей с 2018 года, когда француз был признан одним из лучших игроков чемпионата мира. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в частности, данные из отчётов, полученные «сливочными», демонстрируют, что от сезона к сезону ухудшались такие показатели Мбаппе, как преодолённая дистанция, интенсивность действий, скорость. Несмотря на это, в «Королевском клубе» не сомневались в целесообразности подписания нападающего и верят, что он улучшит свою нынешнюю форму.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: