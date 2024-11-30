Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита»: когда смотрю женскую АПЛ, чувствую себя не до конца реализовавшейся

Футболистка «Зенита»: когда смотрю женскую АПЛ, чувствую себя не до конца реализовавшейся
Аудио-версия:
Комментарии

Защитница женского футбольного клуба «Зенит» Вероника Куропаткина поделилась мнением о темпах развития женского футбола в России.

«Когда смотришь на топовые европейские чемпионаты, чувствуешь себя не до конца реализовавшейся. Например, когда включаешь матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» в женской АПЛ и видишь там 40 тысяч на трибунах. В этот момент я думаю: «Блин, вот бы и у нас так было». Но у нас так не ходят. Для этого есть свои объективные причины, и в той же Англии женский футбол тоже не сразу стал таким популярным. Мы только начинаем развивать женский футбол, но в последние семь лет развитие идет семимильными шагами. За это время наш женский футбол взлетел от Земли до Юпитера в плане посещаемости», — приводит слова Куропаткиной Metaratings.

Напомним, ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения.

Материалы по теме
Защитница «Зенита» объяснила, почему девушки-футболистки не делают педикюр во время сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android