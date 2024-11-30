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«Акрон» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Акрон» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

После 16 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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