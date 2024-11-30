Колыванов: жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, как Угальде, а потом продаст

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде.

«Сложно сказать, насколько возможен трансфер Угальде в клуб АПЛ этой зимой. Но если это произойдёт, то Угальде нужно будет искать замену. Было много критики в начале сезона и в прошлом, что он мало забивает и создаёт. Но последние матчи доказали, что он умеет играть в футбол. Ему нашли позицию в качестве центрального нападающего, ведь Угальде было неуютно, когда играл слева или справа в атаке.

Что касается его возможной продажи, то зарекаться нельзя. Если поступит хорошее предложение, то вполне возможно, что Угальде может уехать. «Спартак» всё равно будет работать на трансферном рынке. Жалко, что подготовили такого футболиста, а потом продадут», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.