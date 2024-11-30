Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, как Угальде, а потом продаст

Колыванов: жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, как Угальде, а потом продаст
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде.

«Сложно сказать, насколько возможен трансфер Угальде в клуб АПЛ этой зимой. Но если это произойдёт, то Угальде нужно будет искать замену. Было много критики в начале сезона и в прошлом, что он мало забивает и создаёт. Но последние матчи доказали, что он умеет играть в футбол. Ему нашли позицию в качестве центрального нападающего, ведь Угальде было неуютно, когда играл слева или справа в атаке.

Что касается его возможной продажи, то зарекаться нельзя. Если поступит хорошее предложение, то вполне возможно, что Угальде может уехать. «Спартак» всё равно будет работать на трансферном рынке. Жалко, что подготовили такого футболиста, а потом продадут», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игорь Колыванов: вполне возможно, что Селихов в «Ростове» станет футболистом основы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android