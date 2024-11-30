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Восковая фигура Месси появилась в музее мадам Тюссо в Орландо

Восковая фигура Месси появилась в музее мадам Тюссо в Орландо
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Восковая фигура звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси появилась в филиале знаменитого лондонского музея мадам Тюссо, расположенного в Орландо (США).

Фигура представляет из себя облачённого в форму «Интера» аргентинца, улыбающегося и воздевающего руки к небу.

Фото: Resumido.info

Напомним, клубная карьера 37-летнего Месси началась в «Барселоне», с которой нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины. В составе национальной команды Месси выиграл два Кубка Америки и чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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