Стало известно, кем «Бавария» намерена заменить Дэвиса в случае его ухода из клуба

«Бавария» рассматривает 27-летнего левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса и 26-летнего крайнего защитника «РБ Лейпциг» Давида Раума в качестве потенциальной замены для Альфонсо Дэвиса, контракт которого с немецким грандом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент приоритетом для «Баварии» является пролонгация трудового соглашения с канадским футболистом.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Дэвис настроен на переход в мадридский «Реал», который заинтересован в его услугах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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