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Губернатор Федорищев — про отставку Осинькина: он работает, ведёт команду в восьмёрку

Губернатор Федорищев — про отставку Осинькина: он работает, ведёт команду в восьмёрку
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что информация о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет команду, не соответствует действительности.

После 16 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится завтра, 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведёт команду в восьмёрку», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Игорь Осинькин, вероятно, покинет «Крылья Советов».

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