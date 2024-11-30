Губернатор Федорищев — про отставку Осинькина: он работает, ведёт команду в восьмёрку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что информация о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет команду, не соответствует действительности.

После 16 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится завтра, 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

«Это не так, Игорь Витальевич работает, ведёт команду в восьмёрку», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Игорь Осинькин, вероятно, покинет «Крылья Советов».