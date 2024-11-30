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Первый тренер Чалова высказался о забитом мяче Фёдора за ПАОК в Лиге Европы

Первый тренер Чалова высказался о забитом мяче Фёдора за ПАОК в Лиге Европы
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Павел Коваль, первый тренер нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, отреагировал на гол российского футболиста, забитый им в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ (0:2).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Десподов – 2'     0:2 Чалов – 59'    

«Фёдор молодец, что забил гол за ПАОК в Лиге Европы. Наверное, потихоньку пошло у него. Посмотрим, как будет дальше. В Лиге Европы Фёдор забил спустя пять лет, за это время он повзрослел. Читал его интервью, где он говорит, что был молодой — бегал за каждым мячом, а сейчас уже думает, как лучше расположиться. У него опыт приходит, сказывается футбольное образование. Но самое главное, что он забил, за это ценят», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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