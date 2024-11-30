Первый тренер Чалова высказался о забитом мяче Фёдора за ПАОК в Лиге Европы

Павел Коваль, первый тренер нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, отреагировал на гол российского футболиста, забитый им в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ (0:2).

«Фёдор молодец, что забил гол за ПАОК в Лиге Европы. Наверное, потихоньку пошло у него. Посмотрим, как будет дальше. В Лиге Европы Фёдор забил спустя пять лет, за это время он повзрослел. Читал его интервью, где он говорит, что был молодой — бегал за каждым мячом, а сейчас уже думает, как лучше расположиться. У него опыт приходит, сказывается футбольное образование. Но самое главное, что он забил, за это ценят», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме Фото Фёдор Чалов отреагировал на свой гол в еврокубках спустя ровно пять лет

Российские футболисты за рубежом: