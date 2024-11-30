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Определились пары полуфиналистов Пути РПЛ Кубка России

Определились пары полуфиналистов Пути РПЛ Кубка России
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Состоялась жеребьёвка полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по итогам которой сформировались следующие пары участников:

  • «Зенит» – «Ростов»;
  • ЦСКА – «Динамо».

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Также прошла жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, с результатами которой можно ознакомиться в новости ниже:

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