Определились пары полуфиналистов Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по итогам которой сформировались следующие пары участников:

«Зенит» – «Ростов»;

ЦСКА – «Динамо».

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Также прошла жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, с результатами которой можно ознакомиться в новости ниже:

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