Определились пары полуфиналистов Пути РПЛ Кубка России
Состоялась жеребьёвка полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по итогам которой сформировались следующие пары участников:
- «Зенит» – «Ростов»;
- ЦСКА – «Динамо».
Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.
Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
Также прошла жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, с результатами которой можно ознакомиться в новости ниже:
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии