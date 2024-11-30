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Стали известны пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», «Урал» в Екатеринбурге проведёт матч с казанским «Рубином», тольяттинский «Акрон» примет «Спартак», а махачкалинское «Динамо» на своём поле встретится с «Локомотивом». Матчи пройдут с 11 по 13 марта 2025 года.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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