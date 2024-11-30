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Таранов: на моей памяти всегда вылезали долги, когда приходило новое руководство Самары

Таранов: на моей памяти всегда вылезали долги, когда приходило новое руководство Самары
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что слухи о скорой отставке нынешнего главного тренера самарцев Игоря Осинькина прямым образом связаны с коррупционным скандалом в клубе, разгоревшимся после недавнего заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Конечно, в случае с отставкой Осинькина никак нельзя списывать со счетов коррупционный скандал в клубе. Пришли новые люди и губернатор, которые захотели разобраться, что происходит. В Самаре такое бывает частенько, когда происходит смена руководства. Может быть, не только в Самаре. Но на моей памяти когда приходили новые люди, то всегда вылезали какие-то долги и что-то ещё. Поэтому для Самары такая ситуация, к сожалению, не нова. Но вообще понятия не имею, чем закончится коррупционный скандал в «Крыльях». Не представляю, насколько всё там глубоко зарыто», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сегодня «Чемпионат» сообщал, что Игорь Осинькин с большой долей вероятности покинет «Крылья Советов» на следующей неделе.

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