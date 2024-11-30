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Александр Медведев: Нино дал ответ тем, кто считает, что легионеры играют за деньги

Александр Медведев: Нино дал ответ тем, кто считает, что легионеры играют за деньги
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о включении игрока сине-бело-голубых Нино в список лучших защитников мира по версии ФИФА.

– Как вы оцениваете попадание Нино в список лучших защитников мира по версии ФИФА?
– Мы знаем качества Нино. Я считаю, что включение в список ФИФА, вне зависимости от того, войдёт ли он в число лучших, это признание уровня футбола, который показывает и игрок, и «Зенит», а в конечном счёте признание и уровня РПЛ.

– Испытываете гордость из-за того, что игрок «Зенита» получил такое признание?
– Конечно, есть гордость. Её должны испытывать не только болельщики «Зенита», но и все, кто болеет за отечественный футбол.

– Испытываете ли вы гордость из-за того, что селекция «Зенита» смогла найти футболиста, который входит в число лучших в мире по версии ФИФА?
– Это ответ тем, кто говорит, что легионеры приезжают отбывать номер и играют за деньги. Нино дал лучший ответ своим поведением и своей игрой, — приводит слова Медведева Metaratings.

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