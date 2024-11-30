Защитница ЖФК «Зенит» Куропаткина: Семак следит за нами, он заинтересованный человек

Защитница женского футбольного клуба «Зенит» Вероника Куропаткина рассказала о внимании к команде со стороны главного тренера одноклубников-мужчин Сергея Семака.

«Сергей Семак тоже очень за нами следит. Иногда мы тренируемся с мужской командой на соседних полях, поэтому пересекаемся с ним и общаемся. Семак знает, кто в каком матче играл, а кто нет, кто травмирован, а кто здоров. И мы к нему подходим на разных мероприятиях, задаём разные вопросы, а он на них отвечает. Семак – максимально отзывчивый и заинтересованный человек», — приводит слова Куропаткиной Metaratings.

Напомним, ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения. Мужская команда также является действующим обладателем золотых медалей РПЛ.