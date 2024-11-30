«Настрой запредельный». Тренер «Ростова» Виктор Онопко — о матчах с «Зенитом» в Кубке

Тренер «Ростова» Виктор Онопко после жеребьёвки полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о матчах с санкт-петербургским «Зенитом». Первая встреча двухматчевого противостояния пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе.

«Жеребьёвку комментировать сложно, это жеребьёвка, надо готовиться, и неважно, с кем играть. Самое главное, что мы прошли дальше. Здесь сильные соперники, корзина очень интересная. У нас была ротация в Кубке России, но футболистам играть против «Зенита», ЦСКА или «Спартака» очень интересно. Настрой будет запредельный. Впереди зимняя пауза, будет возможность подготовиться», — сказал Онопко в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.