Камоцци: Барко может стать для «Спартака» новым Промесом

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об аргентинском полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко – топ-игрок, он мне нравится. На поле он делает разницу. Думаю, он сможет стать для «Спартака» новым Промесом. Отличный трансфер», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Барко сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.