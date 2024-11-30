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Представитель Батракова: к Алексею есть интерес из Европы

Представитель Батракова: к Алексею есть интерес из Европы
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Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что к футболисту есть интерес из европейских чемпионатов.

«Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнения по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет. Договорились, что летом вернёмся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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