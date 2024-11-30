Журналист рассказал о поступке Доннаруммы после решения Луиса Энрике в пользу Сафонова

Журналист La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо рассказал о взаимодействии голкиперов «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова после решения главного тренера парижан Луиса Энрике выпустить россиянина на матч Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), который прошёл 26 ноября в Мюнхене.

«Доннарумма воспринял это, мягко говоря, без улыбки. Однако это не означало, что он бойкотировал выбор в пользу своего коллеги, взятого летом за € 20 млн из «Краснодара». Джиджи помог ему [Сафонову] подготовиться к ответственной игре, в которой Луис Энрике опасался жёсткого прессинга со стороны немцев», — написал Грандессо в своей статье.

Напомним, в матче с «Баварией» Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков «ПСЖ», однако именно его ошибка в первом тайме предопределила исход встречи.