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Николо Фаджоли может продолжить карьеру во французском гранде

Николо Фаджоли может продолжить карьеру во французском гранде
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«Марсель» является фаворитом на подписание полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 23-летний футболист в восторге от перспективы стать игроком «Марселя». При этом интерес к Фаджоли также проявляет «ПСЖ». Подчёркивается, что «Ювентус» хочет выручить € 25-30 млн с трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Фаджоли принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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