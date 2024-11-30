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Колыванов: если ФИФА включила Нино в список лучших защитников, значит, РПЛ интересна

Колыванов: если ФИФА включила Нино в список лучших защитников, значит, РПЛ интересна
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о включении игрока санкт-петербургского «Зенита» Нино в список лучших защитников мира по версии ФИФА.

«Если ФИФА признала, что Нино является одним из лучших защитников этого года, то пускай будет заслуженно. Мы же знаем, что ФИФА по-разному смотрит на некоторые вещи. Если Нино играет в нашем чемпионате, дай бог, чтобы прогрессировал. Если его выбрали, значит, чемпионат России интересен.

Я считаю, что у нас достаточно сильный чемпионат. Я никогда не говорил, что у нас играет какой-то отстой. К нам приезжают хорошие футболисты. Надеюсь, что мы будем только развиваться и прогрессировать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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