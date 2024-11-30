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Боруссия Дортмунд — Бавария: статистика личных встреч, история противостояний на 30 ноября 2024

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 30 ноября, дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» провели между собой 135 матчей во всех турнирах.

Победы «Боруссии»: 33

Победы «Баварии»: 67

Ничьи: 35

Забитые мячи: 265-168 в пользу мюнхенского клуба.

На данный момент «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 29 очками. «Боруссия» занимает пятое место с 19 очками.

В минувшем сезоне в рамках чемпионата Германии команды обменялись победами. В матче первого круга 4 ноября 2023 года мюнхенцы разгромили своих соперников в Дортмунде (4:0). Во втором круге в Мюнхене 30 марта 2024 года «Боруссия» взяла реванш (2:0).

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