Первый тренер Файзуллаева высказался о номинации игрока на лучшего футболиста Узбекистана

Первый тренер полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан высказался о номинации своего бывшего подопечного на звание лучшего футболиста Узбекистана.

«У Аббоса сейчас идёт подъём, он прибавляет как футболист. Буду болеть за него в номинации на лучшего футболиста Узбекистана, он может выиграть в ней. Всё-таки вёл его больше 10 лет, мой воспитанник. Но очень радует, что есть достойные конкуренты. Хусанов из французского «Ланса» — один из них. Будет сложно завоевать награду, но будем болеть.

Очень приятно, что по местному телевидению сейчас показывают РПЛ. Это, наверное, всё по просьбе болельщиков. Люди следят за нашими легионерами, в том числе в российском чемпионате. Хусанов в последнее время играет в основе «Ланса», за ним тоже, конечно, следят. Но Францию у нас показывают не так часто, в основном всё из новостей и подборок», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.