Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Файзуллаева высказался о номинации игрока на лучшего футболиста Узбекистана

Первый тренер Файзуллаева высказался о номинации игрока на лучшего футболиста Узбекистана
Аудио-версия:
Комментарии

Первый тренер полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан высказался о номинации своего бывшего подопечного на звание лучшего футболиста Узбекистана.

«У Аббоса сейчас идёт подъём, он прибавляет как футболист. Буду болеть за него в номинации на лучшего футболиста Узбекистана, он может выиграть в ней. Всё-таки вёл его больше 10 лет, мой воспитанник. Но очень радует, что есть достойные конкуренты. Хусанов из французского «Ланса» — один из них. Будет сложно завоевать награду, но будем болеть.

Очень приятно, что по местному телевидению сейчас показывают РПЛ. Это, наверное, всё по просьбе болельщиков. Люди следят за нашими легионерами, в том числе в российском чемпионате. Хусанов в последнее время играет в основе «Ланса», за ним тоже, конечно, следят. Но Францию у нас показывают не так часто, в основном всё из новостей и подборок», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
В CAS высказались по поводу дела Владимира Федотова против ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android