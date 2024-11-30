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Игорь Колыванов: в матче «Краснодар» — «Спартак» будет сумасшедшая битва

Игорь Колыванов: в матче «Краснодар» — «Спартак» будет сумасшедшая битва
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который пройдёт 1 декабря на домашней арене «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» должен получиться шикарным, жду его с нетерпением. Красно-белые в чемпионате набрали ход и постараются показать свои лучшие качества. «Краснодар» же последние два матча сыграл вничью не с топ-командами. «Быки» обязаны были набирать по три очка в играх с «Рубином» и «Химками». Когда команда играла более внимательно в обороне, то таких ошибок не допускала и заканчивала матч своей победой. А в этих играх минутная расслабленность приводила к пропущенным мячам.

Что касается «Спартака», не берём Кубок России, где была ротация, а в последних четырёх матчах РПЛ только победы. У команды стабилизировался состав — нет шараханий. Думаю, Станкович нашёл оптимальную середину, ведь команда выглядит хорошо физически, создаёт моменты и забивает. Может, в предстоящем матче будет не так много голов, но битва будет сумасшедшей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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