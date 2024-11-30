Представитель Ваньи Дркушича: пока разговора о его возвращении в «Зенит» зимой нет

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», заявил, что сине-бело-голубые не затрагивали тему возвращения игрока в расположение санкт-петербургского клуба.

«Пока никакой речи о возвращении Ваньи в «Зенит» зимой нет. Он на контракте с «Црвеной Звездой», у него всё отлично. Если у «Зенита» возникнет такая необходимость, они будут обсуждать это с сербским клубом. От игрока и агентов здесь ничего не зависит», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.