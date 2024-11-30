Колыванов — о Волке: играть в «Динамо» Махачкала и в «Спартаке» — совсем разные вещи

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о вратаре махачкалинского «Динамо» Давиде Волке.

«Играть в «Динамо» Махачкала и в «Спартаке» — это совсем разные вещи. В тех командах, которые находятся вверху и борются за тройку и чемпионство, выше груз ответственности и напряжение. Придя в «Спартак», у Волка будет совсем другое внимание со стороны болельщиков и журналистов. Каждая ошибка может негативно повлиять на твоё развитие.

В махачкалинском «Динамо» он постоянно в игре и из-за этого выручает. А в «Спартаке» к твоим воротам могут подойти один-два раза за матч. Непросто держать концентрацию в таких играх. А также сложно молодому вратарю попасть в такой круговорот событий. Волк — талантливый и хороший вратарь, но нужно смотреть, сможет ли он выдержать другой груз ответственности в «Спартаке». Дай бог, чтобы он развивался», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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