Тренер соперника попросил у Роналду автограф после матча, в котором игрок оформил дубль

Главный тренер «Дамака» Космин Контра попросил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставить автограф на футболках после очного матча команд в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0), в котором 39-летний футболист оформил дубль.

Роналду подписывает футболки для тренера соперника:

На видео зафиксировано, что Контра дал подписать Роналду две футболки «Аль-Насра» с фамилией португальского футболиста.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.