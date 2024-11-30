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УМВД начало проверку после коррупционного скандала в «Крыльях Советов» — Baza

УМВД начало проверку после коррупционного скандала в «Крыльях Советов» — Baza
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УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после недавнего заявления губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в «Крыльях Советов», сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее Федорищев рассказал о 36-миллионном долге клуба за взятки судьям, о чём ему стало известно от неназванного функционера команды. По сведениям Baza, проверка проходит сразу по нескольким статьям, в том числе 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Сообщается, что правоохранители опросили уже несколько человек, в том числе из руководства «Крыльев Советов».

Примечательно, что изначально Федорищев заявлял, что у него «нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы».

Ранее сегодня «Чемпионат» сообщал, что с большой долей вероятности на следующей неделе «Крылья» покинет главный тренер Игорь Осинькин.

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