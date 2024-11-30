Ван Дейк: все новости о моём новом контракте с «Ливерпулем» являются неправдой

33-летний центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем в стане мерсисайдцев, контракт с которыми у него заканчивается грядущим летом.

«Нет никаких новостей. Мне нечем поделиться с вами. Если вы читаете новости о достигнутых соглашениях или об отсутствии таковых, то всё это неправда. Конечно, переговоры ведутся, но сейчас мне нечем поделиться», — приводит слова нидерландского футболиста Viaplay Sport Nederland.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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