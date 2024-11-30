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Франко Камоцци назвал команды Серии А, которые подошли бы игроку «Спартака» Угальде

Франко Камоцци назвал команды Серии А, которые подошли бы игроку «Спартака» Угальде
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал команды итальянской Серии А, которые подошли бы нападающему красно-белых Манфреду Угальде.

«Угальде пока не готов к большому клубу Серии А, но он может начать со среднего уровня. Думаю, «Парма», «Дженоа», «Эмполи» подошли бы ему», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее Манфред Угальде стал первым игроком «Спартака» с 1998 года, оформившим покер в матче чемпионата России. Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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