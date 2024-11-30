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Семшов: Осинькину нужно дать доработать в «Крыльях» до зимы, а потом садиться и решать

Семшов: Осинькину нужно дать доработать в «Крыльях» до зимы, а потом садиться и решать
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Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался по поводу возможной отставки главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Осинькин продолжит работу в клубе.

«Я читал высказывания губернатора Самарской области, который сказал, что Осинькин ведёт «Крылья Советов» к восьмому месту. Наверное, все устали от ситуации вокруг команды. Осинькину нужно дать доработать до зимы, а потом садиться и решать, чтобы не было скандалов и недопониманий внутри команды.

Бесполезно сейчас что-то рубить. Думаю, он и сам будет принимать решение, потому что работать в такой атмосфере непросто ни ему, ни футболистам», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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