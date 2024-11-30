Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» потроллила Матвея Сафонова, нелестно отозвавшегося о женском футболе

Футболистка «Зенита» потроллила Матвея Сафонова, нелестно отозвавшегося о женском футболе
Комментарии

Защитница ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина ответила российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который в 2023 году заявил, что предпочёл бы Медиалигу женскому футболу.

«Как-то Сафонов сказал, что он лучше посмотрит матч Медиалиги, а не женский футбол. А я лучше посмотрю матч женских команд в Лиге чемпионов, чем игру «ПСЖ» с «Нантом», — приводит слова Куропаткиной Metaratings.

Отметим, что матч «ПСЖ» — «Нант» в рамках 13-го тура французской Лиги 1 пройдёт сегодня, 30 ноября.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» в июне, подписав контракт до лета 2029 года. До этого он всю карьеру выступал за «Краснодар».

ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения.

Материалы по теме
Защитница ЖФК «Зенит» Куропаткина: Семак следит за нами, он заинтересованный человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android