Футболистка «Зенита» потроллила Матвея Сафонова, нелестно отозвавшегося о женском футболе

Защитница ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина ответила российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который в 2023 году заявил, что предпочёл бы Медиалигу женскому футболу.

«Как-то Сафонов сказал, что он лучше посмотрит матч Медиалиги, а не женский футбол. А я лучше посмотрю матч женских команд в Лиге чемпионов, чем игру «ПСЖ» с «Нантом», — приводит слова Куропаткиной Metaratings.

Отметим, что матч «ПСЖ» — «Нант» в рамках 13-го тура французской Лиги 1 пройдёт сегодня, 30 ноября.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» в июне, подписав контракт до лета 2029 года. До этого он всю карьеру выступал за «Краснодар».

ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения.