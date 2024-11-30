Роналду встретился с популярным блогером MrBeast в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с популярным блогером MrBeast на домашнем стадионе саудовского клуба.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Ранее американский блогер посетил подкаст Роналду, в ходе которого португальский футболист пригласил MrBeast на матч «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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