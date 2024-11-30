Роналду встретился с популярным блогером MrBeast в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с популярным блогером MrBeast на домашнем стадионе саудовского клуба.
Фото: Из личного архива Криштиану Роналду
Фото: Из личного архива Криштиану Роналду
Ранее американский блогер посетил подкаст Роналду, в ходе которого португальский футболист пригласил MrBeast на матч «Аль-Насра».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
Роналду подписывает футболки для тренера соперника: