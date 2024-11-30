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«Акрон» — «Оренбург»: после первого тайма счёт не открыт

«Акрон» — «Оренбург»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

После первого тайма счёт не открыт.

После 16 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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