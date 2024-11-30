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«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом обыграл «Сокол» в матче 21-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом обыграл «Сокол» в матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались саратовский «Сокол» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин (Москва). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
30 ноября 2024, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гонгадзе – 39'    

Единственный мяч на 39-й минуте забил нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе.

После 21 сыгранного матча «Сокол» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 29 очков. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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