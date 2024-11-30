Игорь Семшов: Чалов ещё не совсем освоился в ПАОКе, но это не за горами

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на гол нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, который он забил в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ (2:0).

«Любой гол идёт в копилку нападающему и даёт уверенность. В то же время понятно, что Чалов ещё не совсем освоился в ПАОКе. Фёдор полноценно освоится, когда будет играть целый матч с 1-й до 90-й минуты. Тогда можно будет говорить, что он адаптировался к греческому футболу и вышел на тот уровень, который у него всегда был. Думаю, это не за горами. Любой гол окрыляет нападающего», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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