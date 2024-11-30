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Андрей Мостовой рассказал, что решит чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ

Андрей Мостовой рассказал, что решит чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ
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Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением, какой фактор окажет наиболее важное влияние на чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

— На ваш взгляд, что решит чемпионскую гонку: внутренние разборки претендентов на медали или умение брать свои очки в матчах с середняками и аутсайдерами?
— В этом сезоне лидеры обычно выигрывают у остальных команд, так что матчи между собой будут чуть более важными. К сожалению, последние полтора сезона игры с конкурентами у нас не очень получаются. В текущем чемпионате уступили «Краснодару», не обыграли «Спартак». В этом плане нужно прибавить, — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей, возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Турнирная таблица РПЛ
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