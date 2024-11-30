Комличенко: ожидание возвращения в еврокубки только усиливается, мотивация не падает

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил о том, что отсутствие еврокубков никак не сказывается на уровне его мотивации.

«Мотивация из-за отсутствия еврокубков всё ещё не падает. Наоборот — ожидание только усиливается, хочется вернуться поскорее, чувство интереса только обостряется. Я в огромном ожидании нашего возвращения. Хочется быть чем выше, тем лучше. Никому не хочется бороться за подвал», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний Комличенко провёл 13 матчей за команду Валерия Карпина, в которых забил пять мячей. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 16 матчей.