Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко: ожидание возвращения в еврокубки только усиливается, мотивация не падает

Комличенко: ожидание возвращения в еврокубки только усиливается, мотивация не падает
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил о том, что отсутствие еврокубков никак не сказывается на уровне его мотивации.

«Мотивация из-за отсутствия еврокубков всё ещё не падает. Наоборот — ожидание только усиливается, хочется вернуться поскорее, чувство интереса только обостряется. Я в огромном ожидании нашего возвращения. Хочется быть чем выше, тем лучше. Никому не хочется бороться за подвал», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний Комличенко провёл 13 матчей за команду Валерия Карпина, в которых забил пять мячей. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 16 матчей.

Материалы по теме
«Настрой запредельный». Тренер «Ростова» Виктор Онопко — о матчах с «Зенитом» в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android