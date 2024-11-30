ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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