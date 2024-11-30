Мостовой рассказал, как игроки в сборной шутят друг над другом из-за конкуренции в РПЛ

Крайний нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как футболисты, прибывшие в расположение национальной команды из других клубов, подшучивают друг над другом из-за соперничества их команд в РПЛ.

«Есть какие-то подколки для хорошей атмосферы. С вами, мол, всё понятно, всё время выигрываете, ничего нового. «Пацаны, возможно, когда-нибудь и на вашей улице будет праздник», — ​отвечаю. Так что если бывают шутки, то только добрые», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей, возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив».

Мостовой дебютировал в составе сборной России в 2020 году. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме Андрей Мостовой рассказал, что решит чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ

Как сборная России играет при Карпине: