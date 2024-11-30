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«Спартак» на итальянском поздравил Сальваторе Боккетти с 38-летием

«Спартак» на итальянском поздравил Сальваторе Боккетти с 38-летием
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала поздравление бывшему защитнику команды Сальваторе Боккетти, которому сегодня, 30 ноября, исполнилось 38 лет.

«Поздравляем чемпиона России и обладателя Суперкубка в составе «Спартака» с днём рождения! Buon compleanno, Salva!» — сказано в обращении в официальном телеграм-канале красно-белых.

В переводе с итальянского последняя фраза означает «С днём рождения, Сальва!»

Сальваторе Боккетти Подробнее

Сальваторе Боккетти изначально выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем футболист перешёл в «Спартак» в январе 2013-го. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

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