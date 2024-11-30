«Акрон» — «Оренбург»: Лончар открыл счёт на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт.

После 16 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.