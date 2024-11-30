Игорь Шалимов предложил сократить РПЛ до 10 команд и изменить формат Кубка России

Отечественный тренер и экс-полузащитник итальянского «Наполи» Игорь Шалимов выступил с идеей о смене формата Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата — если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получим суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На текущий момент в Российской Премьер-Лиге выступает 16 команд. В последние годы обсуждалась возможность расширения лиги, но такое решение так и не было принято. Кубок России с сезона-2022/2023 подразделяется на Путь РПЛ (верхнюю сетку) и Путь регионов (нижнюю сетку). Команды могут вылетать из верхней сетки в нижнюю и продолжать борьбу за выход в финал.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.