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Анчелотти считает неправильным критиковать только Мбаппе за последние неудачи «Реала»

Анчелотти считает неправильным критиковать только Мбаппе за последние неудачи «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о нецелесообразности того, чтобы подвергать критике за последние не лучшие результаты команды исключительно нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Проблема, с которой сталкивается Мбаппе, та же, с которой сталкиваемся и все мы. Проблема заключается в команде, не добившейся преемственности. Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы стать лучше. Это не индивидуальная проблема. Он [Мбаппе] может играть лучше, но мы все должны сделать это», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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