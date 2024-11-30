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Семшов: Нино попал в список лучших защитников ФИФА больше благодаря игре в Бразилии

Семшов: Нино попал в список лучших защитников ФИФА больше благодаря игре в Бразилии
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о включении игрока санкт-петербургского «Зенита» Нино в список лучших защитников мира по версии ФИФА.

«Нино хорошо играл в бразильском «Флуминенсе» и неплохо действует с «Зенитом». Наверное, попадание в список лучших защитников года ФИФА больше благодаря игре Нино в Бразилии. Для «Зенита» это тоже хорошо, как и для всей лиги. Для игрока — великолепно. Нино выбрал нашу лигу, при этом он ещё может попасть в европейский топ-чемпионат.

Наверняка у него были предложения из европейских клубов ещё в Бразилии. Он предпочёл наш чемпионат по ряду причин: хорошее финансирование в «Зените», скачок в уровне, несмотря на отсутствие еврокубков. Скауты всё равно следят за футболистами из нашего чемпионата», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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