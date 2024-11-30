«Он произнёс невероятную речь». Гвардиола — о встрече с Надалем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о встрече с легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, посетившим накануне академию «горожан» вместе со своей семьёй.

«Было приятно с ним познакомиться. Я знаю, что он болеет за «Реал» и что он приехал сюда [в Англию], чтобы на «Энфилде» увидеть матч «Ливерпуль» – «Реал» в Лиге чемпионов. Он один из самых невероятных спортсменов нашего времени. Мы говорили о спорте и обо всём, что с ним связано, и о том, как сложно продолжать заниматься спортом долгие годы, как это делали Роджер Федерер или Новак Джокович. В конце концов он завершил карьеру из-за травм. Иначе его бы здесь не было. Он произнёс невероятную речь, сказав: «Я люблю играть в теннис, я хочу играть в теннис, но моё тело говорит мне, что достаточно». На протяжении футбольной или теннисной карьеры вы всегда хотите играть, но в какой-то момент ваше тело говорит: «Хватит!» — приводит слова Гвардиолы We love tennis.

Напомним, Рафаэль Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». На прошлой неделе 38-летний спортсмен завершил профессиональную карьеру. В своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024.