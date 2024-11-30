«Акрон» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.