Семшов: две последние игры года покажут, будет ли «Краснодар» конкурировать с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о конкуренции между «Краснодаром» и «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Всегда лучше идти на первом месте с первого и до последнего тура. Но главное — оказаться лидером после 30-го тура. «Зенит» в этом сезоне отыграл гандикап, как и в прошлом. Сейчас это произошло чуть раньше. Ведь «Зенит» опытный боец за первую строчку. «Краснодар» в прошлом сезоне упустил чемпионство — всё было в их руках. Две последние игры года покажут, будет ли «Краснодар» конкурировать с «Зенитом». Если «Краснодар» споткнётся, психологически будет тяжело, потому что весной цена ошибки будет высока. Если же «Краснодар» выиграет две игры, продолжит составлять конкуренцию», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей, возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив».

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