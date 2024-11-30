«Черноморец» поднялся в тройку лидеров Первой лиги, обыграв дома «Уфу»

В Новороссийске завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Черноморец» одержал победу над «Уфой» (2:1).

Счёт уже на 14-й минуте открыли гости усилиями Артёма Гуренко. Хозяева смогли отыграться на 50-й минуте благодаря автоголу защитника «Уфы» Александра Теняева. Победу «Черноморцу» принёс гол Ильи Родионова на 63-й минуте.

На 63-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Дмитрий Стоцкий.

«Черноморец» одержал четвёртую победу подряд, набрал 36 очков после 21 матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из столицы Башкортостана проиграла второй матч кряду, осталась с 20 очками после 21-й игры и идёт на 15-й строчке.