Анчелотти: у меня был всего один простой год в «Реале», в остальных — решались проблемы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии желаемых результатов у «сливочных» к текущему моменту.

«У меня был только один простой год [в «Реале»] — прошлый. Во всех остальных возникали проблемы, которые приходилось решать. Подобные проблемы появляются всегда. Однако лучше обнаружить их в ноябре или декабре, чем в апреле или мае. Я убеждён, что мы решим их. Всё равно «Реал» продолжает бороться за Ла Лигу. Кроме того, мы страдаем из-за травм», — приводит слова Анчелотти Marca.

В 13 матчах испанской Примеры «Реал» набрал 30 очков и занимает второе место. После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» заработали шесть очков и располагаются на 24-й строчке.

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